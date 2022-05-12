شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين لأداء حج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، حتى اليوم الخميس من خلال عدة شروط يجب توفرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، منها أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، ومسددا للاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

وتضمنت الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على تأشيرة الحج أيضا ألا يكون سبق للمتقدم أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد السن على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.