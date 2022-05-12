شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجدد تضامنها مع مصر فى مواجهة الإرهاب.. وتؤكد: موقفنا ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن أحّر التعازى وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة باستشهاد وإصابة عدد من قوات إنفاذ القانون المصرية خلال عمليات ملاحقة عناصر إرهابية شمال سيناء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد آل نهيان فى بيان أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وجدد موقف دولة الإمارات "الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدى للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، من هذه الهجمات الآثمة"، معربا عن خالص تعازيه لحكومة جمهورية مصر العربية، و"مواساته لأهالي وذوى الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار".

بدورها، أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عن أحّر التعازى وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة باستشهاد وإصابة عدد من قوات إنفاذ القانون المصرية خلال عمليات ملاحقة عناصر إرهابية شمال سيناء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودعم جهودها للتصدى لخطر الإرهاب وعصاباته الظلامية، مُعرباً عن أحّر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وانطلاقاً من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة المصرية فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجارى وحتى اليوم.

وثأرا لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية ، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديين آخرين.

هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها فى محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.