شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور عبد الوهاب وهب الله أستاذ العبري الحديث والعزاء في محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي يوم أمس الثلاثاء، الدكتور عبد الوهاب وهب الله أستاذ العبري الحديث المساعد في كلية الآداب قسم اللغات الشرقية في جماعة القاهرة، وذلك بعد صراع مع المرض

يقام عزاء الدكتور عبد الوهاب وهب الله في ديوان العائلة بقرية النواهض مركز أبو تشت في محافظة قنا، غدا الخميس، حيث تستقبل الأسرة العزاء في العالم الجليل.

ولد الدكتور عبد الوهاب وهب الله في قرية النواهض بمركز أبو تشت في محافظة قنا عام 1940، وهو أستاذ الأدب العبري الحديث المساعد، ويعد أول من درس المسرح العبري الحديث في مصر.

كان من بين دراساته "تاريخ المسرح العبري في فلسطين" من عام 1914 إلى عام 1956، وهي رسالة دكتوراه مقدمة من الدكتور عبد الوهاب وهب الله في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1984.