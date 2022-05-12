شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسه الأرثوذكسية تثمن دور القوات المسلحة فى ضبط أعداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، بجهود القوات المسلحة الباسلة في ضبط أعداء الوطن وإفشال مخططات أهل الشر، وبالأخص الجهود الأخيرة التي قامت بها قوات إنفاذ القانون والقوات الجوية، في ضبط وتدمير عدد من البؤر الإرهابية.

كما نعت الكنيسة شهداء الوطن الأبطال الذين سقطوا أثناء هذه العمليات ونثق أن دماءهم لن تذهب سدى، بل هي ثمن لاستقرار وتقدم البلاد وأمن أراضيها وأبنائها.

واختتمت الكنيسة بيانها أنها تصلى أن يمنح الله عزاءًا لأسر الشهداء وشفاءًا للمصابين، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة في أتم الأمن والاستقرار.