شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تنعى شهداء القوات المسلحة: شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، شهداء القوات المسلحة، قائلة: "ستظل قواتنا المسلحة تكتب ملاحم البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن من العدوان الخارجي والإرهاب الداخلي.. شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار .. الفاتحة على أرواح شهدائنا الطاهرة".

وأشاد الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- ببسالة وشجاعة أبطال القوات المسلحة البواسل فى توجيه الضربات القاصمة وملاحقة العناصر الإرهابية، واستمرار جهودها فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

ونعى مفتى الجمهورية فى بيان له مساء الأربعاء، شهداء عمليات الملاحقات والمداهمات الذين قدموا أرواحهم بطيب خاطر فداء لمصرنا الغالية، ليسطروا بدمائهم الطاهرة صفحة جديدة فى تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجددوا العهد فى التضحية والفداء فى الحفاظ على تراب وطننا الغالي.

كما تقدم مفتى الجمهورية بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأكد مفتى الجمهورية أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وبسالة لعملياته الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعاً عن مصرنا الغالية.

ودعا مفتى الجمهورية جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة فى حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.