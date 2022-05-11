شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للصوامع": استلام 1.2 مليون طن قمح حتى الآن.. وننتظر الوصول لـ5 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، إن موسم حصاد القمح هذا العام مثمر ومبشر جداً، موضحاً أنه تم استلام مليون و200 ألف طن حتى نهاية اليوم الجارى، وتابع: "في هذا الموسم قد نتجاوز الـ4,5 مليون طن ونصل إلى 5 ملايين طن".

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى ياسر توفيق، عبر قناة "dmc"، أن حجم الكميات التي تم تسليمها للدولة تدل على وجود قناعة ورضا من الموردين بالأسعار المحددة من الدولة والحوافز التي قدمتها لهم خلال الفترة الماضية.

وشدد "توفيق"، على أن هناك وعى وإرادة لدى المزارع المصرى الذى أصبح يؤدى دوره في دعم ومساندة الدولة.

وعرض البرنامج تقريرا يحمل عنوان "استمرار توريد القمح في المحافظات.. وجودة المحصول أهم شروط الاستلام"، تضمن إشادة المزارعين بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم الفلاح وتوسيع الرقعة الزراعية من المحصول الاستراتيجي.