شكرا لقرائتكم خبر عن الأنيميا من أسباب انتشار الطلاق.. رئيس قسم أمراض الدم بطب عين شمس يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عصام عبد الواحد حسن رئيس قسم أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس، أن أكثر أمراض الدم شيوعا فى العالم كله هى الأنيميا وهى الأنيميا البسيطى "أنيميا نقص الحديد".

وأضاف رئيس قسم أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس لـ"الخليج 365"، أن الأنيميا تؤثر على جودة الحياة ولها تأثير سلبى على معدلات الطلاق بشكل عام، قائلا :"السيدة التى تعانى من أنيميا نقص الحديد يكون لديها نوع من أنواع العصبية الشديدة، وهو ما يكون له بالغ الأسر على حياتها وأسرتها".

وأشار رئيس قسم أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس، إلى أن الأنيميا من أمراض الدم الأكثر شيوعا وأبسطها، ولكنه قد يخفى وراءه مرض عنيف مثل أورام القولون وما شابه، قائلا: "الأنيميا تبدأ بسيطة فى البداية والعناية بها ترفع جودة الحياة للمصريين بشكل عام".

وتابع: هناك أمراض أخرى للدم أكثر خطورة والدولة تعطى لها اهتمام خاص وهى أمراض سرطان الدم الحاد والمزمن، وذلك لسببين لعنف المرض لأنه يفترس المجموعة العمرية للشباب فهو مرض عنيف جدا ومعدلات الوفاة عالية وعلاجها يحتاج نظام معقد ومتكامل من العلاج والتكامل بين جميع التخصصات، وعلى رأسهم من يقوم بالعمل وهم أساتذة أمراض الدم وزراعة النخاع فى مصر مع زملائهم من التغذية العلاجية والعلاج الصيدلية الإكلينيكية ومكافحة العدوى وخدمات بنك الدم، قائلا: نحن نحتاج جميع التخصصات فى عملنا".

وقال: المرض الثالث من أمراض الدم الأكثر خطورة هو مرض فشل النخاع العظمى وهو ليس بالمرض المنتشر ولكنه بالمرض الخطير حيث يصيب أعمار صغيرة ومعدلات الوفاة عالية، ويحتاج للتشخيص المبكر والحفاظ على حياة المريض حتى يتم إيجاد له خطة علاج مناعى فالمريض يحتاج عزل وزراعة نخاع من متبرع وهو إجراء معقد ومكلف.

وتابع أن هناك أيضا ما يعتبر من أمراض الدم، وهى الأورام المتعددة والتى تعرف بمجموعة الليمفوما ومجموعة الميلوما والتي تصيب جميع الأعمار المختلفة ونسبة الشفاء فيها كبيرة وجيدة وجزء من المرضى قد يحتاج لزرع النخاع.

وأشار إلى أن هناك أمراض كثيرة من أمراض الدم، لافتا إلى أن اطباء امراض الدم يكون لهم دور في غاية الأهمية تتمثل فى تقديم الخدمة الطبية والمشورة لجميع التخصصات الأخرى على سبيل المثال لمرضى السيولة والهيموفيليا ونقص الصفائح.