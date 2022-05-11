شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة: ندعم مصر فى تنميتها وأمنها باعتبارها بوابة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة على دعم الاتحاد الأوروبى وفرنسا لمصر فى تنميتها وأمنها، وتخطى المشاكل التى تواجهها، خاصة مع تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأسعار والتضخم الذى أصاب العالم كله.

وأضاف فى مؤتمر صحفى انعقد مساء اليوم الأربعاء، فى الإسكندرية ضمن الاحتفال بيوم أوروبا، بحضور سفراء الاتحاد الأوروبى، وألمانيا وبلجيكا، ورومانيا، وإسبانيا، أن الاتحاد الأوروبى حقق لسنوات طويلة السلام فى أوروبا، مع جذب أعضاء أكثر، بالإضافة إلى المضى قدما على طريق التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن مصر واحدة من الدول التى لدينا علاقات معها بسبب تاريخها وأهميتها فى أفريقيا وهى أهم شركاء الاتحاد الأوروبى.

ولفت مارك إلى أن فرنسا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى، تحاول العمل على تحقيق نموذجا للتقدم الاقتصادى، لتكون أوروبا قريبة من المواطنين الأوروبين، وأن تكون ذات سيادةً للدفاع نفسها فى عالم شديد الخطورة، وأن تكون لها أواصر قوية مع دول الجوار وخاصة أفريقيا، مؤكدا أن مصر هى البوابة الأهم لأفريقيا.

وقال مارك إن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا أعلن رغبته في المضي قدما نحو المجتمع الأوروبي السياسي وليس فقط الاقتصادى، وأن يكون هناك مرونة لدى دول الاتحاد الأوروبى لتصميم برامج والتكيف مع أى أزمات قد تصيب المجتمع الأوروبى فى المستقبل.