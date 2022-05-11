شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: مصر شريك هام لدول أوروبا بعلاقات تمتد لـ45 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر كريستيان بيرجر، إن مصر تعد شريكًا هامًا بالنسبة للاتحاد، مشيدًا بالعلاقات التي تربط الجانبين منذ 45 عامًا.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وسفراء كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا وبلجيكا بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بشهر أوروبا.



وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: "نحتفل هذا العام بمرور 50 عامًا على الشراكة الأوروبية المتوسطية الإقليمية و45 عامًا على العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى"، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى يساند مصر فى ظل تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وخصصت لذلك مساندة مالية بقيمة 100 مليون يورو من أجل الصمود الغذائى.



وأضاف: "نحتفل بشهر أوروبا بمصر من خلال أسبوع أوروبا بالإسكندرية والذي يشمل زيارة عدد من المشروعات بالمحافظة"، مشيرًا إلى المكانة التي تحوزها مصر في استضافة الفعاليات الدولية الهامة، ومنها مؤتمر قمة المناخ والذي يعقد بشرم الشيخ نوفمبر القادم.



وتابع: "نحن متحدون من أجل المناخ"، لافتًا إلى أن أسبوع أوروبا بالإسكندرية تضمن زيارة إلى محطات ترام الرمل، بوصفه مشروع هام لعلاج الاختناق المرورى من تداعيات على المناخ والاقتصاد.



ومن جانبه، قال سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى، أن أهم ما حققه الاتحاد الأوروبى هو السلام فى أوروبا ونحن نعمل سويًا منذ أعوام، مشددًا على أن مصر تعد من أهم الدول التى تربطها علاقات مع أوروبا بسبب تاريخها فى إفريقيا والعالم.



وأشار إلي أن فرنسا تتولي حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى عمل نموذج للنمو الاقتصادي لكي تكون أوروبا قريبة من مواطنيها وذات سيادة ولديها القدرة على الدفاع عن نفسها في عالم شديد الخطورة، مؤكدًا أهمية مصر كبوابة أساسية لإفريقيا، وموضحا تضامن أوروبا مع مصر وشعبها ودعمها في التنمية والأمن.