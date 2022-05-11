شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الفن الإسلامى يستقبل وفدا رسميا من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق اليوم الأربعاء، وفدا رسميا من دولة فرنسا ضم هيرفيه بارباريت المدير العام لوكالة المتاحف الفرنسية وفرانسوا ليجيه، نائب سفير فرنسا بالقاهرة وجان جابريال ليتورك، أحد أعضاء فريق عمل السفير جان لوك مارتيناز، سفير التعاون الدولى فى مجال التراث.

وكان في استقبالهم الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، والذى بحث مع أعضاء الوفد تعزيز سبل التعاون بين متحف الفن الإسلامي ومتحف اللوفر بباريس عن طريق تبادل الخبرات فيما بينهما، خاصة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين المتحفين في مجال المتاحف.

كما قام كلا من محمد عبد الحكيم من إدارة الإرشاد بالمتحف وشيرين الكاشف المرشدة السياحية باصطحاب أعضاء الوفد فى جولة داخل قاعات المتحف، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف واصفين إياها بتفردها بين مقتنيات متاحف العالم.