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"صوتك مسموع" تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل إشغالات كوبري الجامعة وعباس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استجابت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل مشكلات المواطنين و التفاعل معهم ، للشكوى التى ارسلها بعض المواطنين فى منطقة المنيل بحى مصر القديمة بمحافظة القاهرة، و يتضررون فيها من عودة الاشغالات فوق كوبرى الجامعة و كوبرى عباس اللذان يربطان محافظتى القاهرة والجيزة، وانتشار الباعة الجائلين بشكل كبير على الكوبريين، واحتلال الأرصفة والإشغالات بشارع المنيل . 

 

وتنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للقائمين على مبادرة "صوتك مسموع" و الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين ، والعمل على إيجاد حلول سريعة ، وإزالة أسباب الشكاوى ، و ذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، تواصلت "صوتك مسموع" على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظتى القاهرة والجيزة ، و تم نزول حملات من حى جنوب الجيزة و حى مصر القديمة ، و إزالة أسباب الشكوى.

وتتلقى وزارة التنمية المحلية، شكاوى المواطنين فى جميع المحافظات من خلال مبادرة صوتك مسموع وهى المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتسهيل تلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها، من خلال التواصل مع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، واستقبلت المبادرة منذ إطلاقها قبل أكثر من 4 سنوات أكثر من 430 ألف رسالة عبر كافة وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

 

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية طرق إرسال شكاوى لوزارة التنمية المحلية:

 أولًا: من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597

 ثانيًا: من خلال مبادرة صوتك مسموع وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) رقم الخط الساخن  (15330 )

 ثالثا: عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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