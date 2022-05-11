شكرا لقرائتكم خبر عن إحضار جزء من رفات القديس أثناسيوس لكنيسته بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طَيَّبَ الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس في صلاة العشية رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولي، وذلك في الكاتدرائية التي تحمل اسمالقديس بمدينة العاشر من رمضان، والتي أحضر نيافته جزءًا منها لتكون بركة للكنيسة هناك.

واحتفلت الكنيسة القبطية أمس بتذكار عودة رفات القديس أثناسيوس من روما إلى مصر الأمر الذي تم بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، عام 1973.

وألقى نيافة الأنبا مقار عظة عن البابا أثناسيوس حامي الإيمان البطريرك العشرين، ومقاومته للبدع والهرطقات.