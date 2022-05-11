شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مؤتمر مشترك مع مصر لمكافحة الإرهاب ونناقش الاعتماد عليها في الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، تنظيم مؤتمر لدعم مصر لمكافحة الإرهاب، مع وجود تعاون وثيق بين مصر، والسلطات الأمنية بدول الاتحاد الاوروبي مدينا الهجوم الآثم الذي وقع مؤخرا في سيناء.

وأكد برجر علي مساندة مصر في الازمة الاقتصادية الحالية، والصمود أمام رفع الاسعار والتضخم الذي أثر علي العالم كله، ومنح مصر 100 مليون يورو دعم الغذاء، بالاضافة الي وجود ملف نشط للتعاون الاقتصادي، والدعم المالي بمبلغ 1.3 مليار يورو.

وأشار برجر إلي أن مصر هي الدولة في إفريقيا التي تحصل علي اكبر استثمار أوروبي مباشر، ويتم دائما التعاون فيما يتعلق بالأعمال الإدارية، مع طريقة ضمان أن يتم العمل على أكمل وجه، وأن يتم التبادل التجاري بشكل سلس.

وأوضح كريستان إلي أنه يتم العمل علي تنوع مصادر الطاقة بدلا من الاعتماد علي روسيا، حيث يتم الشراء من عدة موردين ضمنها مصر واسرائيل حيث يتم حاليا مناقشة كيفية توصيل الغاز المسال إلي الاتحاد الأوروبي.

وأشار برجر في مؤتمر صحفي بمدينة الإسكندرية، في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا بحضور عدد من سفراء دول الاتحاد، إلي وجود تعاون مشترك مع مصر في الكثير من المجالات منها المشروعات التي تواجه التغيير المناخي وتحقق أهداف الاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثار التغيير المناخى، منها خط ترام جديد في الإسكندرية ومؤتمر المناخ الذي سيقام في شرم الشيخ، وتوعية الجميع من خلال مبادرات ومشروعات حول خطورة استخدام البلاستيك في البحر والمحيطات، بالإضافة إلي عملية تنظيف للشواطئ ورفع الوعي لدي الجماهير وخاصة الشباب.

وأضاف أنه يتم العمل علي التوصيات الخاصة بمؤتمر باريس وتوفير الدعم المالي، وحشد الأعضاء لتوفير ذلك، مشيرا الي طرح مشروعات جديدة في المستقبل تخص المياه والري وتفيد البيئة.

من جانبه أعرب سفير بلجيكا فرانسوا كورنيه، عن أسفه للهجوم الإرهابي علي مصر، قائلا: ليس من الصدفة أن يقوم الارهابيين بتفجير محطة مياه لأنهم يقصدون من ذلك إحداث الفقر والتأثير علي المناخ الذي يمثل أزمة وكارثة، ونحن مع مصر في تنمية سيناء لمواجهه الإرهاب.