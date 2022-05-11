شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مارينا صلاح تستقبل العزاء غدا بكنيسة الملاك بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة مارينا صلاح سركيس، ضحية الإهمال الطبى، التى توفيت بعد واقعة إهمال طبي داخل أحد المستشفيات، استقبال العزاء غدا الخميس الموافق 12 مايو فى قاعة الأنبا أنطونيوس بكنيسة الملاك فى شيراتون بمصر الجديدة، وأوضحت الأسرة أن استقبال العزاء يكون ابتداء من الساعة 6 مساء إلى الساعة 10 مساء.

وفى سياق متصل، كان فريد جلال محامى أسرة مارينا صلاح "ضحية الإهمال الطبى" كشف عن تفاصيل المأساة التى تعرضت لها مارينا، وقال خلال التغطية الخاصة لتليفزيون الخليج 365 حول وفاة مارينا صلاح بسبب الإهمال الطبى: "أنا محامى الأسرة وقريب زوج مارينا، وهو اتصل بيا يوم الأحد الساعة 2 ونص ظهرا، قالى الحقنى مارينا بتموت، أنا ساكن قريب من المستشفى، رحت لقيته كان واقف فى الشارع بيصرخ قالى مارينا بتموت، دخلت المستشفى لقيت الدنيا مقلوبة وقافلين الباب من جوا".

وتابع محامى أسرة مارينا صلاح: "دخلونى وقالولى هى كويسة ومعرفتش أوصل لحاجة أو أفهم حاجة منهم، خرجت لجوزها رامز، حكالى أن مارينا دخلت تكشف على عينها كان عندها احمرار شديد، الدكتورة طلبت أشعة صبغة، وتم عمل الأشعة لها دون تحاليل مسبقة أو اختبار، حصل لمارينا مضاعفات من الدقائق الأولى، خرجت قالت لجوزها الحقنى أنا بموت، جوزها رامز فضل يطلب المساعدة ويصرخ وحصل هرج ومرج فى المستشفى".