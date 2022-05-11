شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: غرفة الملاحة الدولية أقرت حق قناة السويس في رفع رسوم عبور السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن تحقيق القناة أعلى إيرادات في تاريخها، يرجع إلى عدة عوامل مثل، الدعم الكامل وجهود الرجال والتخطيط الجيد، اكتسبنا خبرة من أزمة كورونا وجهزنا سيناريو لأزمة روسيا وأوكرانيا ونتاؤجها السلبية لم تكن مؤثرة على قناة السيوس.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: "لدينا سياسات تسويقية مرنة ونحسن الخدمة، ووقعنا مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية، إذ أنها مهتمة بالنقل البحري ومشاكل العملاء في العالم كله".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الغرفة اعتبرت أن مصر من الخبرات الكبيرة في التعامل مع الازمات الدولية في الملاحة، وبخاصة بعد تعاملها الناجح مع أزمة السفينة إيفرجيفن.

وأشار، إلى أن الغرفة أكدت أن من حق القناة زيادة الرسوم، بعدما عرض عليها الأسباب التي أدت إليها، وظهر أنّ الأمر مخطط له ومدروس وليس عشوائيا.

وأكد، أن التطوير كان جزءً من زيادة الإيرادات ومرور سفن لم تكن تمر بالقناة من قبل، مشددًا على أن التطوير مستمر ولا يقف.