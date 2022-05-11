شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الامتحان .. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع امتحانات صفوف النقل في التعليم العام والتعليم الأزهرى، يبحث الكثير من الطلاب عن دعاء الامتحان ودعاء المذاكرة ودعاء الحفظ، وينشر الخليج 365 عدد من الأدعية المستحبة لـ"دعاء الامتحان" يمكن ترديدها أثناء المذاكرة وأثناء الامتحان.





دعاء الامتحانربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.





دعاء عند دخول لجنة الامتحانربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.





دعاء عند تعسّر الإجابةلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.





دعاء عند النسياناللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

أو رد على ضالتي





دعاء عند الانتهاء من الامتحانالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

ويستكمل طلاب الصف الاول الثانوي العام السبت المقبل 14 مايو الكيمياء والجغرافيا وحسب جدول امتحان الصف الاول الثانوي 2022 يؤدى الطلاب الإثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والأربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.