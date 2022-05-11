شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تصل 44 جنوبا.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة وتحذير عاجل للمواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ليسود أجواء ربيعية بكافة أنحاء الجمهورية .

وأضافت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وتابعت : هناك نشاط رياح على مدار فترات اليوم يلطف الاحساس بالحرارة مع وجود شبورة مايئة فى الصباح الباكر غير مؤثرة ، لافته إلى أنه مع يوم السبت ارتفاع فى درجات الحرارة يكون طفيف فى على المناطق الشمالية للبلاد القاهرة الكبرى والوجه البحرى، أما شمال وجنوب الصعيد فيشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بداية من الفيوم حتى اسوان .

وتابعت : جنوب الصعيد تصل فيه درجات الحرارة ل 44 درجة بسبب امتداد منخفض السودان الموسمى أما القاهرة تتراوح بين 33 و 34 درجة .

و يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.