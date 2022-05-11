شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث محطات مترو الخط الثالث المقرر تشغيلها خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الخليج 365 صور أحدث محطات المترو المصرية المقرر تشغيلها خلال شهرين، ضمن الجزء الأول بالمرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث وتبدأ من العتبة حتى الكيت كات.

ومن المقرر أن تفتتح الوزارة 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، هم محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات" وأكبر هذة المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) مرورا بالنفق اسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.