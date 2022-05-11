شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: عثرنا على 10 مسيرات أخرى مزودة بمعدات لرش مواد بيولوجية فى خيرسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، أن القوات المسلحة الروسية عثرت في خيرسون على 10 طائرات بدون طيار أخرى مزودة بحاويات ومعدات لرش مواد بيولوجية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أنه في 9 مارس جرى العثور على 3 طائرات بدون طيار مزودة بحاويات سعة 30 لترا ومعدات لرش تركيبات بيولوجية في منطقة خيرسون، وفي نهاية أبريل تم العثور على 10 طائرات أخرى بالقرب من قرية كاخوفكا، متابعا: لاحظنا بالفعل أن أوكرانيا أرسلت طلبا إلى الشركة المصنعة بشأن إمكانية تزويد طائرة بيرقدار بمعدات للرش الجوي المرفقة.

وأوضح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، أن نظام كييف كان يطور وسائل تقنية لإيصال واستخدام الأسلحة البيولوجية، وأن الشركة الأوكرانية (Motor Sich) طلبت من الشركة التركية المصنعة تزويد هذه الطائرة بأنظمة وآليات لرش الهباء الجوي بسعة تزيد عن 20 لترا، مع نطاق طيران حتى 300 كم وتجهيز الحاويات بتركيبات بيولوجية، كما تم تسجيل براءة اختراع لطائرة بدون طيار في الولايات المتحدة لنشر الحشرات المصابة في الهواء، حيث تنص براءة الاختراع على أنه باستخدام هذا الجهاز، يمكن تدمير قوات العدو أو تعطيلها دون المخاطرة بأفراد الجيش الأمريكي.