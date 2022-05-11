شاهد قرعة الحج بمديرية أمن الأقصر واختيار 33 حاجا وحاجة وسط فرحة كبيرة وزغاريد

وأعلنت مديرية الأمن خلال الفعاليات، أسماء الفائزين في قرعة وزارة الداخلية للحج والتي تمت مباشرة عبر الحاسب الآلي، بحضور اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء مجدي لطفي مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء محمد الخولي، مدير فرع الأمن العام بالأقصر والعميد خالد الصعيدي ممثل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية والقيادات الأمنية.

وفاز بقرعة الحج في محافظة الأقصر 33 شخصا بينهم أحد كبار السن والذي فاز بالتزكية، وزعت حصة المحافظة، من قرعة الحج لهذا العام على مراكز المحافظة السبع، كما تم الإعلان عن أسماء 17 شخص ضمن القرعة الاحتياطية والتي يتم اللجوء إليها في حال تخلف أيًا من الفائزين بالقرعة الأساسية، واستقبل الفائزون في القرعة هذا العام إعلان أسمائهم بالزغاريد والتكبيرات التي رجت قاعة المؤتمرات الدولية معبرين عن سعادتهم باختيارهم ضمن قرعة الحج، والتي كانت قد توقفت خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبول طلبات التقدم لحج القرعة في الفترة من يوم الأحد 24 أبريل 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن، من خلال الموقع الالكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت، من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وعقب انتهاء مدة تقديم طلبات التقدم لحج القرعة، قررت الوزارة البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ-2022م ، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 وحتى يوم السبت 14 مايو 2022.