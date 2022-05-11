شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: عرض سلسلة "رؤية" للنشء بمهرجان الشارقة القرائى للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عرض سلسلة "رؤية" للنشء بمهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الثالثة عشرة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ما بين 11 - 22 مايو الجاري باكسبو الشارقة.

وقالت الوزارة، إن سلسلة "رؤية" للنشء تصدر بالتعاون بين الأوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب، وقد صدر منها ستة وعشرون إصدارًا عربيًّا ومترجمًا ، وقد تنوعت المضامين المقدمة فيها ما بين مضامين دينية، واجتماعية، وعلمية وثقافية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن اهتمامها بتقديم إصدارات خاصة بالأطفال لإيمانها الشديد بأن حاجة الطفل إلى التوعية والإرشاد في هذه المرحلة العمرية لا تقل أهمية عن حاجته إلى الطعام والشراب.

يذكر أن المجموعة الثانية من سلسلة رؤية تضم:

1- الجاهلية والصحوة .

2- هؤلاء .. هم الإخوان .

3- فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية .

4- نساء على عرش مصر .

5- حماية الكنائس في الإسلام .

6- حق الوطن .

7- حوار الأديان والثقافات .

8- تنظيم النسل ومتغيرات العصر .

9- العقل والنص .

10- مقاصد الشرع وقضايا العصر .

11- فلسلفة الحرب والسلم والحكم .

12- قضايا الدين والحياة رؤية عصرية .

13- مكارم الأخلاق .

14- مهارات التواصل في السنة النبوية .

15- فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) .