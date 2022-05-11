شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: بدء تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات النقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، بمقر المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات فى مرحلتها الأولى للدورة 2022- 2026، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا، وذلك بعد اعتماد المستشار جمالى أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الكشوف، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية.

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية ، مشيرا إلى أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بدأت هى الأخرى بتسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين، كما تم وضع الأسماء فى لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية.

وقال وزير القوى العاملة: إنه على رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أو من يقومون مقامهم فى حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوى العاملة) أن يضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة هذه الوحدات فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمنى الصادر فى هذا الشأن .

واستطرد الوزير قائلا : إن الكشوف الأولية بأسماء المرشحين سوف يتم إجراء الطعون عليها غدا الخميس ، ويتم البت فيها بعد غد الجمعة، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومى 14 و15 مايو ، على أن تجرى الانتخابات يوم 16 مايو الجارى تحت إشراف قضائى كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومى 19 و20 مايو الجاري.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التى تعمل على مدار 24 ساعة، عملية وصول تسليم الكشوف بأسماء المرشحين فى الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد اعتمادها من المستشارين نواب هيئة النيابة الإدارية .