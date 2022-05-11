شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الامتحان ..ربّ اشرح لى صدرى ويسّر لى أمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء الامتحان ودعاء المذاكرة ودعاء الحفظ، أهم ما يبحث عنه الطلاب فى هذه الفترة، حيث انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وهى أدعية مستحبة.



دعاء الامتحان

وفيما يلى نقدم دعاء الامتحان وعدد من أدعية الامتحان المستحبة التى تساعد الطالب على الاطمئنان والاستقرار النفسى قبل دخول اللجنة وأثناء الامتحان.

اللهم انى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح،اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

أو رد على ضالتي

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.



امتحان

كما يعرض ”الخليج 365” خلال التقرير التالى تذكير الطلاب بعدد من الأدعية قبل وبعد المذاكرة...

اللهم إنى اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم انى استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لى عند حاجتى إليه انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.