شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استغلال النظائر المشعة فى الزراعة والأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه، كل ما يريدون معرفته عن الاستخدامات المتعددة للنظائر المشعة الموجودة بمفاعل أنشاص البحثى النووى، وفى مقدمة هذه الاستخدامات مواد الزراعة والأغذية.

وفيما يلى الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل أنشاص النووى فى المحصول الزراعى، وفق ما صرحت به الدكتورة غادة عيسي، رئيس مركز البحوث النووية.

1- زيادة إنتاجية الأرض.

2- استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

3- تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

4- إنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

5- تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

6- تعقيم البذور.

7- تستخدم في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي ، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.