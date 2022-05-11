شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل كاهن كنيسة ستراسبورج فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الراهب القمص موسى الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة فى ستراسبورج بفرنسا، والذى عرض على قداسة البابا عددًا من الأمور الخاصة بالعمل الرعوي هناك.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء أمس، من خلال تطبيق Zoom عبر شبكة الإنترنت، كهنة منطقة "الأرشيديوسس" لشمال كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وألقى عليهم كلمة بعنوان "القيامة والرعاية والأسرة" ، وأجاب على أسئلتهم، وذلك ضمن المؤتمر السابع لهم والمنعقد حاليًا في كنيسة القديس مارمرقس بولاية كولارادو.

وعرض الآباء المشاركون في المؤتمر على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة والأسرة لأخذ رأى قداسته فيها.

وعبر قداسة البابا في ختام اللقاء عن أمنياته بأن تكون الموضوعات والمناقشات التي يطرحها المؤتمر مثمرة وفعالة.