شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يكرم الفائزين فى مسابقة "الجائزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الفائزين في مسابقة «الجائزة» والتي عقدت على مدار الشهر الكريم بالتعاون مع التليفزيون المصري، حيث استقبل المجمع أجوبة الجمهور للسؤال المطروح للمشاهدين عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وأكد الأمين العام الدكتور نظير عيّاد خلال تكريم الفائزين بحضور مساعديه ظهر اليوم، على الدور المهم الذي تعكسه هذه المسابقة من اهتمام الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر بالجانب التثقيفي لدى الجمهور العام في ظل الحاجة إلى الوعي المجتمعي الذي يعد ضمانة لحماية الناس من كل فكر منحرف بعيد عن وسطية الإسلام وسماحته.

وذكر الأمين العام في كلمته قبل تكريم الفائزين أن المشاركة الفاعلة من الجمهور العام رسالة إيجابية تؤكد في مضامينها على أن المجتمع لا يزال بخير يعي ما يدور حوله ويستطيع أن يميز الخبيث من الطيب، مشيرًا إلى أن القراءة والمعرفة أساس لرقي أي مجتمع وتقدمه.

كان المجمع قد أعلن بداية شهر رمضان عن عقد مسابقة «الجائزة» بالتعاون مع التليفزيون المصري، إذ تم توزيع جوائز يومية على الجمهور من خلال أسئلة الشارع، كما تم تخصيص سؤال للمشاهدين في المنازل أتيح عبر صفحة المجمع الرسمية على «فيسبوك».