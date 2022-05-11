شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على منحة لإعداد دراسة الجدوى لمشروع ربط السكة الحديد مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022؛ للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.

يهدف المشروع الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين جمهورية مصـر العربية وجمهورية السـودان، بناء على وثيقة التعاون في مجال الربط السـككي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في هذا المجال عبر تأهيل وتجديد السكك الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة مع تمديد أي مسـافات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصـادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة بين البلدين

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تحويل نظم تمويل المناخ"، الداعم للاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يهدف إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبني استراتيجية وأدوات المناخ، بالإضافة إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات.