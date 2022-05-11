شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير تشريح جثمان شيرين أبو عاقلة يؤكد: رصاصة متفجرة اخترقت رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة إلى مدينة رام الله قادما من مدينة نابلس، بعد أن ظهرت النتائج الأولية لتشريح جثمانها.

وقال معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهو الجزء الأهم، الرأس، لافتا إلى أن نتيجة تشريح جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في جامعة النجاح يُشير إلى إصابتها برصاصة متفجرة اخترقت رأسها وأدت لارتقائها على الفور.

وأكد أن الرصاصة التي أصابت الشهيدة أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة، حيث تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً، مؤكدا انه تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا، لإيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها.