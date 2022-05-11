شكرا لقرائتكم خبر عن سنبلة القمح التقليدية والمطورة.. الأولى تحمل 80 حبة والثانية 400.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عياد، الأستاذ المساعد بمركز البحوث النووية بأنشاص، أن الطفرة التى تم استنباطها من بذور القمح تحمل السنبلة الواحدة منها ما يقرب من 400 حبة ، مؤكدا أن السنبلة التقليدية من القمح تحمل ما بين 80 إلى 100 حبة فقط.

وأوضح عياد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الطفرة تتعرض لجرعة إشعاعية باستخدام أشعة جاما التى تعتبر آمنة تماما على صحة الإنسان ولا يوجد لها أى أضرار جانبية، موضحا أنه تم اختبار هذه الطفرات والتأكد من جودتها التى تفوق مثلها من المنتج التقليدي.

وناشد عياد القيادة السياسية ومجلس النواب بالتدخل لتعديل قانون وزارة الزراعة، لإقرار الطفرات واعتمادها لبدء تطبيقها، والتى تستغرق 3 سنوات على الأقل، موكدا أن هذه الطفرة ستساعد في سد الفجوة بين المطلوب من القمح و المتاح.















































































