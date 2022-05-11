شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ الجمعة ويصل ذروته السبت والقاهرة 34 وجنوب البلاد 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية تعرض البلاد لارتفاع فى درجات الحرارة من يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أن الارتفاع يوم الجمعة المتوقع سيكون طفيفا.

وأشارت أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن ذروة هذا الارتفاع سيكون يوم السبت وتصل خلاله درجات الحرارة على القاهرة 34 وجنوب البلاد تصل الحرارة 44 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.