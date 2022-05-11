شكرا لقرائتكم خبر عن يرى فى مصر جزئيا.. كل ما تريد معرفته عن الخسوف الكلى للقمر الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصل خسوف القمر المرتقب من البداية للنهاية ، كما يلى :
- يحدث الإثنين الموافق 16 مايـو 2022 و يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ
: يغطي ظل الأرض 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر
- يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه
- يمكن رؤيته فى ( قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي- القارة القطبية الجنوبية ) .
- تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريباً
- يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريباً .
يستغرق الخسوف الكلي مدة قدرها ساعة وخمس وعشرون دقيقة تقريباً
- يرى جزئيا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي
- تكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91 % من قيمته ، ويستمر لمدة ساعة 54 دقيقة
- الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى
- يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية
- هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس .
- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع
- حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد
- يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا .