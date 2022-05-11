شكرا لقرائتكم خبر عن يرى فى مصر جزئيا.. كل ما تريد معرفته عن الخسوف الكلى للقمر الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، على موعد يوم الإثنين المقبل 16 مايـو 2022 خسوف كلى للقمر، حيث يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ .

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصل خسوف القمر المرتقب من البداية للنهاية ، كما يلى :

- يحدث الإثنين الموافق 16 مايـو 2022 و يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ

: يغطي ظل الأرض 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر

- يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه

- يمكن رؤيته فى ( قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي- القارة القطبية الجنوبية ) .

- تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريباً

- يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريباً .

يستغرق الخسوف الكلي مدة قدرها ساعة وخمس وعشرون دقيقة تقريباً

- يرى جزئيا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي

- تكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91 % من قيمته ، ويستمر لمدة ساعة 54 دقيقة

- الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى

- يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية

- هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس .

- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع

- حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد

- يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا .