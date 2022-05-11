شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البنك الدولى يشيد بنجاح مصر فى الإصلاح الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وفد رفيع المستوى من البنك الدولى بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وثمن الوفد - خلال زيارته اليوم، الأربعاء، لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة ببورسعيد، باعتبارها أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ونواة المنظومة الجديدة - القدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمي للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية - وفق بيان اليوم - أن زيارة وفد البنك الدولي لمستشفى الرمد، ومركز صحة أسرة الحي الإماراتي، التابعين لها بمحافظة بورسعيد، تهدف إلى تعزيز أوجه الشراكة بين البنك الدولي ومصر في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في استمرارية النهوض بالقطاع الصحي، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشارت الهيئة، إلى أن الزيارة تهدف أيضًا إلى الوقوف على مدى نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية للتجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع، بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن التعرف على نجاحات تطبيق المنظومة الجديدة في مصر وإنجازاتها.

وأضافت الهيئة؛ أن الوفد اطَّلع على جهودها باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد في استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية واستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

ونوه البيان بجهود هيئة الرعاية الصحية في مجال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، وعمليات تدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وتجهيز عدد من الأجنحة الفندقية للإقامة الداخلية لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، وذلك بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.