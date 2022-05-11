شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة لحل مشكلات المستثمرين.. قرارات مجلس الوزراء باجتماع الحكومة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء.

وجدد مجلس الوزراء تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيْل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.







