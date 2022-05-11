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شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة لحل مشكلات المستثمرين.. قرارات مجلس الوزراء باجتماع الحكومة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء.
وجدد مجلس الوزراء تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيْل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.
الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة مصر فى استكمال مسيرة البناء والتنمية
سنواصل جهود القضاء على قوى الشر الهادفة للنَّيل من استقرار الوطن
كامل الدعم للقوات المسلحة والشرطة فى جهودهم لاقتلاع جذور الإرهاب
نتعامل مع كل السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر
توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج على رأس أولويات عمل الحكومة
استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة لتنظيم الاستيراد
عقد مؤتمر صحفى عالمى الأسبوع المقبل لإعلان رؤية التعامل مع الأزمة
سنعلن خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر
إنشاء وحدة تحت إشراف رئيس الوزراء لسرعة حل مشاكل المستثمرين