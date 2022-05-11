شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على مد فترة إقامة معرض "شطر المسجد" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض "شطر المسجد"، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عددا من القطع الآثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لمدة عام إضافي ينتهي في نوفمبر 2023، وذلك نظراً لما حققه المعرض من نجاح خلال الفترة السابقة.

وافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، لمدة شهر تنتهى فى 19/6/2022، بدلا من 24/5/2022، وكذلك تعديل فترة إقامة المعرض بالمدينة الثانية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بمتحف دى يونج لتصبح ستة أشهر، بدلا من خمسة أشهر، بحيث تنتهى فى 12/2/2023.