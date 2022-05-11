شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 3814 تقدموا بأوراق ترشحهم بانتخابات النقابات العمالية فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية : إنه يتم اليوم الأربعاء، الإعلان النهائي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية ، وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026 ، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا ، وذلك بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الكشوف ، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية.

كما تقوم مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة بإعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية .

وقال وزير القوي العاملة : إنه علي رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوي العاملة) أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها ، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن .

واستطرد الوزير قائلا : إن الكشوف الأولية بأسماء المرشحين سوف يتم إجراء الطعون عليها غدا الخميس ، ويتم البت فيها بعد غد الجمعة ، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

وفي القاهرة أظهرت المؤشرات الأولية كشوف المرشحين بأن إجمالي 3814 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم قبل فرز الأسماء، وأن عدد الشركات التي سوف تجري بها الانتخابات النقابية 186 شركة ، فضلا عن 653 صندوقاً، و43 شركة تجري بها انتخابات مجالس إدارة الشركات ، وعدد اللجان بهما 489 لجنة.

ويتابع وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، عملية وصول كشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد اعتمادها من المستشارين نواب هيئة النيابة الإدارية .