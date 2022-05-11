شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه أسيوط تشكل وحدة متابعة لتنفيذ 231 ألف وصلة صرف منزلية بـ 150 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا مع وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي، لمتابعة موقف تنفيذ الوصلات المنزلية وتقديم تصور شامل للوضع القائم للتمكن من نهو كافة الإجراءات التنفيذية طبقا للجدول الزمني المعد لنهو تلك الاعمال.

وأشار إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل التنفيذي لعدد ٢٣١ ألف وصلة منزلية بمشروعات الصرف الصحي المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية لتحقيق استفادة لعدد 150 قرية ريفية بدء العمل الفعلي بها على أرض الواقع على مستوى عدد 7 مراكز مستهدفة.

جاء الاجتماع بحضور مسئولي وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي من مهندسي المكتب الفني ومهندسي قطاع المشروعات والقطاع المالى والتجارى بأسيوط لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية بمراكز ( منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج ).