شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منزل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام، إن شرطة الاحتلال اقتحمت منزل الصحفية الفلسطينية، الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس وتقوم حاليا بفض التجمع في محيطه.

ودانت منظمات ودول بأشد العبارات الجريمة البشعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، فجر اليوم الأربعاء، في مخيم جنين.

وقال مدير معهد الطب العدلي في نابلس، إن "الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة كانت قاتلة وبشكل مباشر في الرأس".

بدورها أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة المرحومة شيرين أبو عاقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي.