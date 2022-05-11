شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر على بعد 47 كم جنوب غرب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم، الأربعاء، 11 مايو 2022، هزة أرضية على بعد 47 كيلو متر جنوب غرب السويس ، موضحه أنه ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد وقوع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

وكشف المعهد أن تفاصيل الهزة الأرضية جاءت كما يلى:- القوة 1.09 درجة على مقياس ريختر ، خط العرض 29.72 شمالا، خط الطول : 32.20 شرقا، وقت الحدوث : 11:09:02 صباحا بالتوقيت المحلى.. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار". "الصحة" تكشف تفاصيل التحقيق فى وفاة مارينا صلاح بعد غلق مستشفى العيون أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إصدار قرار غلق إدارى كامل لمستشفى العيون المتسبب في وفاة مارينا صلاح، مؤكدا أن ملف القضية جرى إحالته للنيابة العامة للتحقيق الجنائي وكشف كافة ملابسات القضية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية أغلقت المستشفى بعد فحصه عبر اللجان الفنية والطبية المختصة، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه وسيعود الحق إلى صاحبه، وتابع: لن يفتح المستشفى مرة ثانية إلا بقرار من النيابة العامة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، اللجنة أقرت بصدور قرار بغلق لعدم مطابقة الشروط الصحية، وصدر القرار بالغلق، وأضاف أن المستشفى الذي جرى إغلاقه خالف شروط الترخيص، وتابع: "أكيد فيه أمور تمت خارج إطار الترخيص ولذلك أغلق المستشفى".

وأوضحت مصادر مسئولة بإدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تشكيل اللجان المختصة لفحص المستشفى وملف مارينا صلاح وأنهت عملها خلال 5 ساعات من تشكيلها، ليخرج قرار غلق إدارى بالكامل للمستشفى. الحكومة تنفى مد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022، مُشددةً على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، يوم الخميس الموافق ١٢ مايو الجاري، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل الحجاج المتقدمين، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم "0237619909"، مُشيرةً إلى أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى موقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج عبر الرابط التالي: "‏http://hajjfoundation.org.eg".

وفي سياق متصل، تتمثل الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام في أن يكون مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يناير 2022، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاماً، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادراً على أداء المناسك، وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك، كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

طلاب أولى ثانوى: امتحان العربى الإلكترونى سهل والمنصة عملت بكفاءة.. فيديو

أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان اللغة العربية إلكترونيا بنسبة 70% من الأسئلة، حيث أكدت طالبات مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، سهولة الأسئلة وأن منصة الامتحان الإلكترونى عملت بكفاءة.

وقالت الطالبة زينب عمر، إن الأسئلة فى التقييم الجديد تساعد الطالب على التفكير الجيد والتعلم، موضحة أن كل سؤال فى الامتحان الإلكترونى استغرق وقت بسيط من دقيقتين لثلاثة دقائق للتفكير والإجابة، موضحة أن طريقة الامتحانات الإلكترونية الحالية أسهل من الطريقة التقليدية القديمة.

التعليم: إتاحة كتيب المفاهيم للثانوية العامة إلكترونيا وتسليمه بلجنة الامتحان

تلقي الدكتور طارق شوقی، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سؤالا بخصوص كتيب المفاهيم للصف الثالث الثانوي العام، عبر إحدى الجروبات حول النماذج التي سيتم إتاحتها على موقع الوزارة هل ستأتى فى الامتحان الأساسى، حيث رد الوزير: "أكيد هو نفس الكتيب، وهو ليس نموذج وأنما الكتيب نفسه حتى يتعود عليه الطلاب قبل الامتحان ويطمئنوا أنه يحتوي على ما يريدون ويحتاجون وسوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد "لطلاب الثالث الثانوي" إلكترونيا للإطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، وفى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

توقيع تعاون بين التضامن والتأمين الصحى الشامل لمد الحماية الاجتماعية لغير القادرين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.

الأرصاد: استقرار فى حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة والقاهرة 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ثبات في حالة الطقس خلال 48 ساعة القادمة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 30 درجة.

وتابعت صور الأقمار الصناعية : تسود أجواء حارة علي القاهرة والوجه البحرى معتدلة علي السواحل الشمالية شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا كما تنشط الرياح علي مناطق من القاهرة الكبري وسيناء.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.