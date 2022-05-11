شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى مد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022، مُشددةً على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، يوم الخميس الموافق ١٢ مايو الجاري، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل الحجاج المتقدمين، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم "0237619909"، مُشيرةً إلى أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى موقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج عبر الرابط التالي: "‏http://hajjfoundation.org.eg".

وفي سياق متصل، تتمثل الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام في أن يكون مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يناير 2022، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاماً، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادراً على أداء المناسك، وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك، كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.