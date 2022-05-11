شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حدادًا على شهداء حادث غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء.

وجدد مجلس الوزراء تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيْل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.

كما أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة في جهودهم المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب، حماية لأمن الوطن والمواطنين، وصونًا لمقدراته.