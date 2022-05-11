شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف تفاصيل التحقيق فى وفاة مارينا صلاح بعد غلق مستشفى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إصدار قرار غلق إدارى كامل لمستشفى العيون المتسبب في وفاة مارينا صلاح، مؤكدا أن ملف القضية جرى إحالته للنيابة العامة للتحقيق الجنائي وكشف كافة ملابسات القضية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية أغلقت المستشفى بعد فحصه عبر اللجان الفنية والطبية المختصة، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه وسيعود الحق إلى صاحبه، وتابع: لن يفتح المستشفى مرة ثانية إلا بقرار من النيابة العامة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، اللجنة أقرت بصدور قرار بغلق لعدم مطابقة الشروط الصحية، وصدر القرار بالغلق، وأضاف أن المستشفى الذي جرى إغلاقه خالف شروط الترخيص، وتابع: "أكيد فيه أمور تمت خارج إطار الترخيص ولذلك أغلق المستشفى".

وأوضحت مصادر مسئولة بإدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تشكيل اللجان المختصة لفحص المستشفى وملف مارينا صلاح وأنهت عملها خلال 5 ساعات من تشكيلها، ليخرج قرار غلق إدارى بالكامل للمستشفى.