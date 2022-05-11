شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إجراء قرعة الحج بـ7 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت وزارة الداخلية، قرعة الحج اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مدة التقديم للحج بمديريات الأمن بمحافظات "الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء.".

وبدأ التقديم لحج القرعة، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.