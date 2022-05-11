شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة تبحث فى كوبنهاجن تنفيذ الالتزامات المناخية بقيادة مشتركة لمصر وبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستلتقي المملكة المتحدة ومصر مع أكثر من 40 دولة فى كوبنهاجن هذا الأسبوع للتركيز على الإجراءات المناخية التي يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الرئيسية قبل مؤتمر المناخ الدولي كوب27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

وفي أول حدث بقيادة مشتركة من قبل المملكة المتحدة ومصر بصفتهما رؤساء كوب26 و كوب27 ، سيركز الاجتماع الوزاري في مايو (12-13 مايو) القائم حول التنفيذ علي تقييم الإجراءات التي تم تنفيذها للوفاء بميثاق جلاسكو للمناخ الموقع في كوب26 واتفاقية باريس وغيرها من الاتفاقيات المناخية الدولية والقرارات.

وحافظ ميثاق جلاسكو للمناخ على هدف الحفاظ على درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة، وفي الوقت نفسه دعم التقدم المطلوب في تمويل العمل المناخي والتكيف والخسارة والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.

ومع ذلك، فإن أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يوضح كيف يتم إغلاق نافذة الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد بسرعة، وبالتالي سيركز الوزراء على الإجراءات العملية اللازمة لدفع التقدم في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في جلاسكو.

سوف يركزون على أفضل السبل لخفض الانبعاثات عبر القطاعات الرئيسية في مجتمعاتهم - على سبيل المثال من خلال تقليل إنتاج الفحم وفقدان الغابات. سوف ينظرون في أفضل الأساليب المتبعة في جميع أنحاء العالم للتكيف مع آثار تغير المناخ، وحماية الفئات الأكثر ضعفا. سينظر الوزراء أيضا في اتخاذ إجراءات لمعالجة الخسائر والأضرار التي تلحق بالمجتمعات على الخط الأمامي لتغير المناخ، مع مراعاة أنظمة الإنذار المبكر والتأهب للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، من بين مجالات أخرى.

وسينظرون في أمثلة لتخفيضات الانبعاثات اللازمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز خطط العمل المناخية لعام 2030 هذا العام. سيكون هناك أيضًا تركيز واضح على ضمان تدفق التمويل إلى أولئك الذين يحتاجون إليه - على سبيل المثال في دعم البلدان في انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

سيقوم رئيس كوب26 ألوك شارما ووزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين لكوب27 ، برئاسة هذا الاجتماع الذي سيستضيفه وزير المناخ والطاقة الدنماركي، دان يورغنسن.

قال وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لكوب27 سامح شكري:

"لم يكن العمل المناخي أكثر أهمية من أي وقت مضى. يحتاج العالم إلى إثبات التزامه المستمر بالحد من الانبعاثات وتعزيز التكيف وتقديم التمويل المتعلق بالمناخ. من أجل مؤتمر كوب27 ينبغي علينا جميعا أن نجتمع معا لتجديد عزمنا، وتقييم موقفنا من التنفيذ، ووضع مسار واضح نحو تحويل التعهدات إلى عمل ملموس على أرض الواقع. "

قال رئيس كوب26 السيد ألوك شارما:"منذ توقيع ميثاق جلاسكو للمناخ في كوب26، أظهرت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن التكيف والتخفيف أن نافذة الوقت التي تركناها لتأمين مستقبل ملائم للعيش تنغلق بسرعة.

وبالطبع، فإن الغزو الوحشي وغير القانوني لنظام بوتين لأوكرانيا قد غيرالسياسة الدولية بشكل أساسي.

ومع ذلك، فإن التهديد المزمن لتغير المناخ لا يزال قائما، ولهذا السبب يسعدني أن أشارك في رئاسة هذا الاجتماع الوزاري بشأن التنفيذ الذي يجمع البلدان معا لدفع العمل قدما بشأن الوعود التي تم التعهد بها بالفعل. إنني أتطلع إلى الاستماع إلى التزامات واضحة من البلدان بشأن الكيفية التي ستؤدي بها هذه الدول دورها في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتخفيف والتمويل والتكيف والخسارة والأضرار. عندما نجتمع في شرم الشيخ من أجل كوب27، نحتاج إلى أن نثبت للعالم أننا نلتزم بميثاق جلاسكو للمناخ. "

وقال وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن: "يشرفني أن أستضيف الاجتماع الوزاري في مايو حول التنفيذ وأرحب بصناع القرار الرئيسيين في كوبنهاغن لمناقشة أفضل السبل التي ننفذ بها الطموحات العالية من ميثاق جلاسكو للمناخ العام الماضي. كان كوب26 علامة فارقة في تحديد رؤانا المشتركة حول كيفية مكافحة تغير المناخ العالمي. من المهم أن نقدم خدمات شاملة في مجالات التخفيف والتمويل والتكيف والخسارة والأضرار. في كوبنهاغن، سنبني أساسًا متينًا للقيام بذلك قبل مؤتمر كوب27 في مصر في وقت لاحق من هذا العام. "