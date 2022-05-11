شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء": "اقتصادية قناة السويس" الوجهة الأولى لشركات إنتاج الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول جهود منطقة قناة السويس في جذب الاستثمارات الخضراء، وقد استطاعت المنطقة توقيع خمس مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية العاملة في ذلك المجال.

- حيث وقعت المنطقة مذكرة تفاهم مع شركتي (مصدر، حسن علام للمرافق) لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية 480 ألف طن سنويًّا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع تحالف الوقود الأخضر لإنتاج 140 ألف طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء باستثمارات 3 مليارات دولار.

- بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة "إيميا باور" لإنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة "ميرسك العالمية" لإنتاج الوقود الأخضر بهدف تموين السفن.