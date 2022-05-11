شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تقدم 3 نصائح للوقاية من كورونا أثناء الامتحانات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح هامة لا بد من الحرص عليها خلال أداء الامتحانات للوقاية من عدوى كورونا، وجاءت كالتالى:

1- غسل اليد جيدا بالماء والصابون

2- تعقيم الأدوات الدراسية المستخدمة فى الامتحان

3 - الحصول علي قسط من الراحة وتناول أغذية صحية ومفيدة للجسم

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.