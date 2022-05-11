رئيس مياه الشرقية: تنفيذ37 ألف وصلة منزلية بمركز الحسينية ضمن "حياة كريمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الشرقية: تنفيذ37 ألف وصلة منزلية بمركز الحسينية ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بأنه تم طرح تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة لعدد 41 قرية بمركز الحسينية وذلك ضمن الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي بمراكز (الحسينية ومنشأة ابو عمر وصان الحجر) والبالغ العدد التقديري لها 37887 وجارى حاليا العمل بالمواقع المختلفة.
وأكد أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري" أولوية للشركة لتحقيق اهدافها فى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية بين المراكز المستهدفة بهدف تحقيق استفادة من مشروعات الصرف الصحي القائمة بأقصى سرعة ممكنة، ورفع العبء عن المواطنين.
وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال التنفيذية الجارية والإلتزام بالجدول الزمني والسعي لإيجاد حلول مبتكرة والتغلب عليها والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ.
وقال المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام علي وحدة متابعة حياه كريمة أن الشركة حريصة على المتابعة المستمره لمراحل إنشاء المشروع وتتابع ميدانيا، وتقوم بإزالة أيه عقبات تواجه التنفيذ.