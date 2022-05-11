شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الشرقية: تنفيذ37 ألف وصلة منزلية بمركز الحسينية ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بأنه تم طرح تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة لعدد 41 قرية بمركز الحسينية وذلك ضمن الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي بمراكز (الحسينية ومنشأة ابو عمر وصان الحجر) والبالغ العدد التقديري لها 37887 وجارى حاليا العمل بالمواقع المختلفة.

وأكد أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري" أولوية للشركة لتحقيق اهدافها فى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية بين المراكز المستهدفة بهدف تحقيق استفادة من مشروعات الصرف الصحي القائمة بأقصى سرعة ممكنة، ورفع العبء عن المواطنين.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال التنفيذية الجارية والإلتزام بالجدول الزمني والسعي لإيجاد حلول مبتكرة والتغلب عليها والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ.

وقال المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام علي وحدة متابعة حياه كريمة أن الشركة حريصة على المتابعة المستمره لمراحل إنشاء المشروع وتتابع ميدانيا، وتقوم بإزالة أيه عقبات تواجه التنفيذ.