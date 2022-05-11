شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبرازيل فى البحوث الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبرازيل بحضورماركوس مونتس وزير الزراعة البرازيلي والدكتور سلسو موريتي رئيس مركز البحوث الزراعية والسفير البرازيلي بالقاهرة والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات والشركات ومكتب وزير الزراعة والدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية.

وقال الصياد، إن المباحثات تناولت كافة أوجه التعاون بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة سوء كانت الثروة الحيوانية وتحسين السلالاتوالتلقيح الاصطناعي واستيراد اللحوم وأيضا تصدير الموالح والحاصلات البستانية إلى البرازيل وتحسين إجراءات التبادل التجاري بينالبلدين مع التزام الجانب البرازيلي بالمواصفات والاشتراطات المصرية بالنسبة لطرق الذبح الحلال.

‏كما أن تناولت المباحثات أيضا التعاون مع البرازيل في مجال أساليب الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

من ناحيته، أعرب وزير الزراعة البرازيلي عن ترحيبه بهذا اللقاء المثمر لتنمية العلاقات بين البلدين والذي يأتي في الوقت المناسب نظرا لأنالعالم كله لديه مشكلة في الأمن الغذائي بسبب الأزمات والصراعات الدولية الحالية وأضاف أن المنتجات البرازيلية في مصر وكذلك المنتجاتالمصرية في البرازيل تسهم في تنمية الأمن الغذائي للشعبين بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ما بين الجانبين فيما يتعلقبالتعاون التقني والعلمي معربا عن شكره للجانب المصري بشأن التعاون أيضا في مجال الأسمدة نظرا لأهميتها للزراعة في البرازيلوالمساعدة في تحقيق إنتاجية أعلى لتأمين الأمن الغذائي.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين مركز البحوث الزراعية المصري ومركز البحوث الزراعية البرازيلي، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركزالبحوث الزراعية، إن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون في مجال تبادل الأصول الوراثية واستنباط الاصناف وتربية النبات والمحاصيلالسكرية لاستنباط أصناف جديدة من قصب السكر أكثر تحملا للظروف المناخية وترشيدا للمياه بالإضافة إلى التعاون في مجالالبيوتكنولوجي وكذلك بناء القدرات والتدريب ومجالات التعاون المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين .

وأضاف سليمان أن وزير الزراعة البرازيلي طلب بسرعة تفعيل بنود المذكرة فورا، مشيرا إلى أن البحوث الزراعية التطبيقية هي الأساس التيتلجا إليها الدول في ظل الأزمات الحالية سوء كان أزمات في تغير المناخ او التصحر من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمنالصحي والمستدام للمواطنين.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن البرازيل تعتبر أكبر منتج للحوم في العالم ومن أكبرالموردين لمصر سواء العجول الحية أو اللحوم الحمراء المجمدة واللقاء تناول اليوم الاتفاق على سلامة الإجراءات والشهادات الصحية وقواعدالذبح.