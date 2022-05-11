شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتوجه إلى الدنمارك لبحث الخسائر والأضرار المرتبطة بقضية المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ضمن الوفد الرسمى لمصر برئاسة وزير الخارجية لحضور مؤتمر الاجتماع الوزارى المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من 12:13 مايو الجارى بحضور وفدى من وزراتى الخارجية والبيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع يتم فى إطار المشاورات غير الرسمية بين الرئاسة البريطانية لمؤتمر المناخ Cop 26 والرئاسة المصرية لمؤتمر المناح 27 COP للموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية والتى تتضمن موضوعات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والمرتبطة بقضية المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم عقد المؤتمر بدولة الدنمارك بحضور ما يقرب من 50 وزير معنى بشئون البيئة بالعالم ، حيث يتم عقد اجتماعات للمشاورات الوزارية بحضور الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية بصفته الرئيس المعين للمؤتمر ووزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ووفد من وزارتى البيئة و الخارجية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المزمع مناقشة اساليب الدفع بأجندة العمل المناخى فيما يخص التصدى لمواجهة هذه القضية الحتمية و كذلك عقد مشاورات وزارية غير رسمية و مقابلات ثنائية مع وزراء البيئة من الدول المتقدمة و النامية.