شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعلن المؤشرات النهائية لرصد الأعمال المقدمة برمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الإعلام بالقومي للمرأة برئاسة سوزان القليني عن نتائج المؤشرات النهائية لرصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان 2022، حيث أوضحت الدكتورة سوزان القليني رئيسة اللجنة -إنه تم إجراء حصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 27 مسلسلاً 25 برنامجًا 58 إعلانًا من الإعلانات المعروضة لموسم رمضان الحالي لسلع تجارية وخدمية وحملات خدمة عامة على كافة القنوات المصرية.

وأضافت أنه تمت متابعة الإذاعة المصرية المسموعة في البرامج والمسابقات على مختلف المحطات المصرية، إلى جانب الصحف المصرية الورقية والمواقع الإلكترونية عن صورة المرأة بواقع 320 موضوعًا صحفيًا في فنونه التحريرية المختلفة ما بين أشكال خبرية واستقصائية ومادة رأي ، ولأول مرة رصد ردود الأفعال علي الأعمال الرمضانية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لرصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان؛ اعتمادا على استمارة تحليل مضمون تم تصميمها واختبارها لرصد الأعمال الرمضانية لهذا العام.

وذكرت أنه تم الاستعانة بنخبة من خبراء وأساتذة الإعلام بالجامعات ووسائل الإعلام المختلفة تمثل في كل من دكتورة نعايم سعد زغلول- دكتورة نادية النشار – د. أسماء عبد الشافي-د. ريهام يحي ود. لبني خيري أعضاء لجنة الاعلام بالمجلس ، كما تم الاستعانة بنخبة من خبراء وأساتذة الاعلام بالجامعات ووسائل الاعلام المختلفة المتطوعين للعمل في الرصد والتحليل ومنهم د. سحر صابر السيد ، د. مي مصطفى عبد الرازق ، الاستاذة. أمنية رشاد عبد الفتاح ،الأستاذة صفاء عبد الفتاح بالإضافة إلي فرق بحثية من الطلاب عددها150 طالبًا وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس و قد تم تدريبهم على استمارة التحليل قبل بدء الرصد في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة كما تم التعاون مع لجنة الإعاقة برئاسة الدكتورة هبة هجرس لرصد صورة المرأة المعاقة داخل المسلسلات و الإعلانات والبرامج .

وقالت القليني إنه تم الوصول إلى مجموعة من المؤشرات المختلفة ولكن بشكل عام يمكن القول إن المؤشرات النهائية لرصد وتحليل صورة المرأة لمنتصف رمضان أظهرت تفاوتًا في عرض وتقديم صور المرأة والقضايا التي تهتم بها ويظهر ذلك من خلال ما يلي :

• للمرة الأولي منذ بداية المرصد عام 2016 يرصد مسلسل يناقش قضايا المرأة بعمق وجرأة وواقعية خاصة في الصراعات التي تخوضها السيدات داخل المحاكم وأقسام الشرطة وتبعات ما تعانيه النساء بعد الطلاق وذلك في مسلسل فاتن أمل حربي.

• هذا العام تشهد الدراما التزاما كبيرا بالكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام كما شهد التعاون بين المجلس والجهات الإعلامية المعنية باتخاذ القرار وتمثل ذلك في وقف عرض أحد حلقات مسلسل دنيا تانية ووقف أحد إعلانات الملابس الداخلية فضلا عن حذف مشاهد من أحد الإعلانات وذلك للإخلال بالمعايير الإعلامية والأخلاقية للمجتمع.

• تضمنت المسلسلات العديد من الرسائل الهامة عن المرأة من بينها أهمية التعليم – المساواة - وتمكين المرأة -ومشاركتها مع الزوج في الأعباء والمسئوليات المالية والاجتماعية- واهتمام المرأة بأسرتها وقضايا تربية الأبناء- دور المرأة في تنمية الأسرة-القوة والصلابة واقتحام مجالات العمل غير التقليدية، و ضرورة مساندة المرأة اجتماعيا وقانونيا -الحماية الاجتماعية للمرأة

٠ من أهم الرسائل الضمنية بالإعلانات التحدي اسلوب حياة المرأة القوية.

- 52 شخصية هن لنساء ذات إعاقة من بين 1412 شخصية نسائية تقريبا في 535 ساعة دراما وأكثر من 115 اعلان مختلف، في دراما وبرامج واعلانات رمضان 2022 على شاشات الفضائيات.

-من أكثر ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي الإشادة بوجود المرأة كعنصر فاعل في الأجهزة السيادية للدولة وخاصة المخابرات العامة .

- من أهم ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة العمل علي تغيير قانون الأحوال الشخصية المضر للمرأة والرجل علي السواء.