شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقى الأول لمسئولى برلمان شباب الجامعات بمشاركة 30 جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية عن انطلاق المُلتقى الأول لمسؤولي برلمان شباب الجامعات الحكومية؛ الأهلية؛ الخاصة "، حتى 13 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ ووزير الشباب والرياضة؛ وبحضور أحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور طايع عبد اللطيف فى بيان، أنه يشارك في هذا الملتقي وفود أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ويتكون كل وفد من مدير رعاية الشباب؛ مسؤل البرلمان بالجامعة؛ مدير إدارة الأسر الطلابية؛ رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة أو نائبه.

يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية ؛ نحو نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب الواعد قادة المستقبلِ لصقل مهاراتهم في الخطابة وتعزيز الثقة فى أنفسهم ومعرفتهم بآليات العمل البرلماني؛ فضلا عن إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا الراهنة سواء كانت على الصعيد المحلي أو الدولي، وتوفير فرصة لهم لتحديد أولويات المجتمع، وتدريبهم على كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة ومحاولة الاستفادة منها.

وتتضمن فعاليات الملتقي خلال أيام انعقاده، وضع القواعد والآليات المنظمة لبرلمان شباب الجامعات ؛ والتدريب علي كيفية التسويق للبرلمان داخل الجامعات المصرية، والملتقي هو تجسيد لفكرة تأهيل مسئولي برلمان شباب الجامعات ، لإعداد كوادر شبابية للمشاركة فى الحياة السياسية، ليكونوا نواب فى المستقبل من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الحياة السياسية من منطلق التأهيل ثم التمكين.